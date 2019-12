1,7 millió dolláros guruló otthont építettek egy Ford F-750-re

Hatan alhatnak benne kényelmesen és minden szezonban útra lehet kelni vele – az EarthRoamer egy Ford F-750 alvázára épített át lakóautóvá, amelynek 1,7 millió dolláros áráért egy valódi guruló otthont kapnak a vásárlók. hirdetés hirdetés

Az EarthRomer XV-HD egy luxus otthon minden kényelmével el van látva, mindössze a mérete kompakt, és bármikor helyet lehet változtatni vele.

Az EarthRoamer a klasszikus lakóautós életstílust értelmezi át luxuskivitelben modern, élvonalbeli megoldásokkal övezve, úgy, hogy önellátóbb és robusztusabb lakókocsikat hoz létre. Ezzel a márka öntudattal összhangban az XV-HD optimális az off-road kalandokra minden szezonban, miközben akár hat ember is kényelmesen utazhat az 1,7 millió dolláros árról induló, négykerékmeghajtású modellben.

„A HD az eddigi leginnovatívabb termékünk” – nyilatkozta Tyler Tatro az EarthRoamer elnöke és COO-ja egy közleményben. „A legmodernebb szerkezet és rendszer kapott benne helyet, hogy a következő szintre emelje a kényelmet és funkcionalitást”

Az aprócska otthon 6,7 literes Powerstroke motorja 330 lóerőt ad az XV-HD alá, és 983 nm nyomatékot generál. Emellett az EarthRoamer kifejezetten az off-road élvezetek szerelmeseinek tervezte a lakókocsit, hiszen a 116 cm átmérőjű kerekek, a hátsó légfelfüggesztés, a hidraulikus szintezés, a csörlő és a LED-es lámpák lehetővé teszik, hogy a legkeményebb terepen is keresztülvágja magát az XV-HD.

A kényelmi kiegészítők terén az XV-HD egy loft ágyat, nappalit, étkezőt, egy teljesen felszerelt konyhát és két fürdőszobát (egyet zuhanyzóval, egyet a WC-vel) tud felvonultatni. Az autó belső, a tervezők szavaival élve „intelligens dizájnjának” része a Bosch mikro, mosogató és főzőlap, emellett a Bose hangrendszer gondoskodik a tökéletes hangzásról az egész járműben. Rejtett lépcsők vezetnek a megemelt ágyhoz, amiket polcként is lehet használni. A hideg éjszakákon a padlófűtés melegíti az utazókat. Összesen 946 liter friss vizet és 473 liter használt vizet tud tárolni az autó rendszere.

Az autó külsejébe van építve egy extra kihúzható konyha, a tulajdonosok a szabad levegőn szeretnének falatozni, továbbá visszahúzható napellenző is van itt tompítható LED lámpákkal. Kívül van egy kisebb zuhany is, hogy ne nyakig sárosan üljenek be az utasok a high-tech járműbe. A levegőt két tetőre szerelt egységen keresztül szivattyúzzák a járműbe, és az energiatakarékosság érdekében akár a hálórészben is koncentrálható. A járművel kapcsolatos információk, így az akkumulátor töltöttsége és az üzemanyag mennyisége egy érintőképernyőn látható. A „store vehicle” gomb automatikusan lezárja a teljes rendszert és minden alkatrészt.

Az XV-HD 10,6 méter hosszú, 2,6 méter széles és 3,9 méter magas. A monstrumot 2100 wattos napelemrendszerrel és 20 ezer wattos lítium-ion akkumulátorral láttak el, valamint a tartályában 435 liter üzemanyagot lehet tölteni, hogy a leghosszabb utakon is kényelmes tempóban lehessen vele haladni. A következő vásárló 2021-től élvezheti guruló otthona kényelmét az utakon.

